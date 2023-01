Salernitana-Napoli LIVE 0-1 | iniziato il secondo tempo

Dove vederein tv e streaming Il calcio d'inizio è fissato alle 18:00; la partita sarà trasmessa in diretta streaming in esclusiva da Dazn , visibile per i suoi utenti sulle smart ...Premi F5 per aggiornare. Gentili lettori di 100 100benvenuti alla diretta testuale di, gara valida per la 19 giornata del campionato di Serie A. 48 - Finisce il primo tempo con ilche chiude in vantaggio per 1 - 0 con un gol allo scadere di Di Lorenzo. 48 - ...46' - Nessun cambio all'intervallo: in campo gli stessi ventidue del primo tempo. 47' - GOOOOOOOOOOOL DEL NAPOLIIIIIIIIIII!!!! Scambio Mario Rui-Anguissa, il camerunense entra in area e dalla sinistra ...Alle ore 18:00, allo Stadio Arechi di Salerno, si gioca il secondo anticipo della diciannovesima giornata di Serie A, l'ultima del girone di andata: in campo Salernitana e Napoli. La Salernitana è red ...