Salernitana-Napoli LIVE 0-0 | inizia il match

Il match valido per la 19ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Arechi,si affrontano nel match valido per la 19° giornata di campionato di Serie A ...Commenta per primo Il direttore sportivo azzurro, Cristiano Giuntoli , nel prepartita di, ai microfoni di DAZN , ha dichiarato: ' I punti di penalizzazione inflitti alla Juventus Non mi permetto di dare giudizi . Noi dobbiamo pensare alla partita di oggi contro la ... Ultim'ora Il Mattino - Salernitana-Napoli a rischio rinvio: il motivo AVVERTENZA: le rilevazioni online de Il Mattino non hanno un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scop ...Gentili lettori di 100×100 Napoli benvenuti alla diretta testuale di Salernitana-Napoli, gara valida per la 19 giornata del campionato di Serie A. 18:02 – COMINCIA LA PARTITA! Calcio d’inizio affidato ...