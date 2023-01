Salernitana-Napoli | le parole di Spalletti dopo il match

CalcioNapoli24

Per il, lo scudetto, quest'anno, è "un'occasione irripetibile". Lo dice Luciano Spalletti al termine del derby vinto contro la: "Non dobbiamo disperdere le possibilità che abbiamo, ...Commenta per primo Davide Nicola , tecnico della, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro il: 'Abbiamo dato tutto, incontrando una squadra tecnicamente molto forte. Non abbiamo preso i contropiede che stavamo ... Ultim'ora Il Mattino - Salernitana-Napoli a rischio rinvio: il motivo Meret 6,5 - Presente sulla botta mancina di Piatek, nel finale ci arriva col dito per mandare il destro del polacco sul palo. Di Lorenzo 7 - Meno coinvolto del solito nel primo tempo, fino all'assist ...Davide Nicola, tecnico della Salernitana, ai microfoni di Dazn, ha analizzato il ko rimediato contro il Napoli: "Abbiamo dato tutto. Abbiamo incontrato una squadra che ha perso una sola partita finora ...