Salernitana-Napoli | formazioni ufficiali Tridente Osimhen | Elmas e Lozano

(Di sabato 21 gennaio 2023) La partita trainizierà alle 18 allo stadio Arechi. Spalletti, dopo la rivoluzione in Coppa Italia, ripropone i titolarissimi, con le uniche eccezione per gli esterni alti: al posto dell’influenzato Kvaratskhelia a sinistra gioca, mentre a destravince il ballottaggio con Politano. In difesa Mario Rui la spunta su Olivera. Di seguito ledi, match valevole per la diciannovesima giornata di Serie A:(3-5-2): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Candreva, Coulibaly, Nicolussi C., Vilhena, Bradaric; Dia, Piatek.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski;, ...

FORMAZIONI UFFICIALI: in attesa: in attesaVoci su un possibile rinvio per: ecco come stanno realmente le cose, le ultime dall'ArechiIl maltempo rischia di non far disputare uno dei match più attesi della diciannovesima giornata di Serie A. Terreno di ...Queste le ultime di formazione raccolte dai nostri inviati su Salernitana-Napoli: Salernitana-Napoli - Sabato 21 gennaio, ore 18.00, stadio Arechi .Serie A 2022/2023, 19a giornata. Le ultime notizie sulla partita Salernitana-Napoli: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.