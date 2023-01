Salernitana-Napoli | Di Lorenzo | “Spalletti mi ha responsabilizzato”

CalcioNapoli24

AGI - Ilfa il proprio dovere nel derby campano con la, vince 2 - 0 e mette con le spalle al muro le rivali inseguitrici per la corsa scudetto, ora costrette a rispondere per mantenere il ...Pur senza Kvaratskhelia, ilha chiuso lanella sua metà campo, ha tenuto palla (75 per cento di possesso a fine primo tempo), l'ha fatta girare a lungo (397 passaggi prima dell'... Ultim'ora Il Mattino - Salernitana-Napoli a rischio rinvio: il motivo Nell'anticipo della diciannovesima giornata il Napoli affronta la Salernitana allo stadio Arechi. Azzurri in campo con il 4-3-3 con Lozano ed Elmas accanto ad Osimhen. I granata rispondono con un ...Il Napoli è tornato alla vittoria dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia contro la Cremonese. La squadra di Spalletti ha vinto il derby contro la Salernitana e ora ha momentaneamente dodici punti di v ...