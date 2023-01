Salernitana-Napoli 0-2 | gol di Di Lorenzo e Osimhen

(Di sabato 21 gennaio 2023) (Adnkronos) – Ilvince 2-0 sul campo della, consolida il primo posto in classifica e chiude il girone d’andata del campionato di Serie A 2022-2023 a quota 50 punti. Larimane a 18 punti. I padroni di casa reggono nel primo tempo fino al terzo minuto di recupero. Anguissa crea per Diche sblocca il risultato, 0-1 al 48?. In avvio di ripresa, la formazione di Spalletti concede il bis e chiude i conti. Elmas, schierato al posto del febbricitante Kvaratskhelia, spara da fuori e colpisce il palo: tap-in di, 0-2. Laprova a reagire e si rende pericolosa con Pirola: colpo di testa, palla fuori di poco. Ilgestisce il match e quando ha l’opportunità affonda il colpo.mette alla prova i ...

Giovanni Di Lorenzo ha sbloccato la partita contro la. Una gara insidiosa che si avviava alla fine del primo tempo sul risultato di zero a zero. Il capitano del, in rete su assist ...... ai microfoni di DAZN , ha commentato così il successo contro la: 'Faceva freddo oggi, ... Giocando nel, sai che quando sei chiamato in causa, devi essere pronto. Sto facendo del mio ...L’ultima giornata del girone d’andata della Serie A 2022-2023 di calcio maschile si è aperta nel pomeriggio odierno con lo svolgimento dei primi due anticipi, in attesa del match serale tra Fiorentina ...L’allenatore toscano dopo la vittoria del Napoli contro la Salernitana ha detto la sua anche sul caso plusvalenze e sulla sentenza che ha ...