Salernitana | in arrivo Troost Ekong | i dettagli

(Di sabato 21 gennaio 2023) Lastarebbe per chiudere l’in difesa di, l’ex Udinese potrebbe essere il nuovo colpo di De Sanctis Lastarebbe per chiudere l’in difesa di, l’ex Udinese potrebbe essere il nuovo colpo di De Sanctis. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, blitz nelle ultime ventiquattro ore del diesse granata e nuovo rinforzo per Nicola in. L'articolo proviene da Calcio News 24.

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo Nome nuovo per il mercato in difesa della. Come appreso da Calciomercato.com , il club campano del presidente Iervolino ha ...(classe 1993 ex Udinese) è indal club ......il Psg che sarebbe disposto ad offrire all'Inter tra i 10 e i 15 milioni per anticipare l'...00 Torino - Spezia 0 - 1 15:00 Udinese - Bologna 1 - 2 18:00 Atalanta -8 - 2 20:45 Roma - ... Salernitana, in arrivo il difensore Ekong del Watford E il direttore sportivo della Salernitana Morgan De Sanctis sembra molto attivo. Vicinissimo – come riporta il sito web gianlucadimarzio.com – l’arrivo in granata di Troost Ekong. Il Watford, ...Emergenza Salernitana in vista del derby col Napoli ... Davanti certo di una maglia Dia, con Piatek favorito su Bonazzoli. Come arriva il Napoli Assenza pesante per il Napoli in vista della trasferta ...