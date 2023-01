Salernitana | Iervolino | «Nicola? Con lui in panchina possiamo ancora sorprendere»

(Di sabato 21 gennaio 2023) Danilo, presidente della, ha parlato poco prima dell’inizio del match di Serie A contro il Napoli Danilo, presidente della, ha parlato a DAZN. PAROLE – «A Bergamo è stata una partita terribile: un’imbarcata che ci ha lasciato l’amaro in bocca. I giocatori non erano concentrati: è stata una partita da dimenticare.? Come spesso accade l’allenatore è il primo indiziato, ma poi dopo un paio di giorni ci siamo sentiti e lui ha richiesto fortemente la mia fiducia. Si sa il calcio è anche una storia di uomini e sono convinto che con lui income fatto ad inizio stagione, giocandocela con tutti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il presidente dellaha parlato così sul ritorno di Nicola in panchina: 'A Bergamo è stata una partita terribile, un'imbarcata che ci ha lasciato l'amaro in bocca - ha detto a Dazn - i giocatori non ...Danilo, presidente dellaè intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre - partita di- Napoli . Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it :- Napoli, intervista ... Salernitana, Iervolino: "Napoli il più bel gioco d'Europa, Osimhen fantastico ma sfrutteremo le occasioni! Su Benitez ... 10 ' Azione insistita del Napoli che, partendo da un gran numero di Lozano che ha fatto fuori due avversari, arriva a concludere a botta sicura con Osimhen, ma sulla traiettoria c'è Gyomber che salva ...Il vantaggio sulla seconda in classifica è di nove punti, grazie al pareggio del Milan contro il Lecce.