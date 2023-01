Salernitana | ecco il rinforzo in difesa | arriva un ex Udinese

Calcio in Pillole

Il processo bis per le plusvalenze si riapre e a pagare è solo la Juventus :la nuova classifica della serie A dopo la penalizzazione del club bianconero. Una vera stangata:...Spezia 18...infatti come cambia, con i bianconeri non solo fuori dalla zona delle coppe europee, ma ...Torino 23 Fiorentina 23 Bologna 22 Empoli 22 Juventus 22 ( - 15) Monza 21 Lecce 20 Spezia 18... Salernitana, ecco l’offerta per Henry: in difesa obiettivo Colley La compagine allenata da Luciano Spalletti è prima con 9 punti di vantaggio sul Milan secondo in classifica In Serie A questo fine settimana va in scena l’ultima giornata del girone d’andata. La class ...Le probabili formazioni di Salernitana Napoli, che si giocherà sabato alle 18 all'Arechi, valido per la diciannovesima giornata di Serie A.