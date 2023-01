Sabato Rai Sport Web e Play | 21 Gennaio 2023 | diretta Sci Alpino Cortina e Kitzbuehel

(Di sabato 21 gennaio 2023) Come ogni fine settimana oggi,21, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offertaiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Raiin onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 58 e 146) e su satellite in chiaro in versione HD (Sky...

Rai Storia

...tenuto conto del Bollettino Valanghe del Servizio Mateomont dell'Arma dei Carabinieri", comunica che per l'intera giornata di21 gennaio,è prevista "criticità elevata allerta rossa" per ...... Tali e Quali, in onda ilsera. Ospiti di Tv Talk puntata del 21 gennaio: Lino Guanciale tra ... L'attore è un volto noto e amato delle fiction, soprattutto. Il successo è arrivato nel 2015 ... Ascolti tv sabato 14 gennaio - RAI Ufficio Stampa Oggi, sabato 21 gennaio 2023, saranno di scena diversi sport invernali: gare di Coppa del Mondo per sci alpino, sci di fondo, sci freestyle, salto con gli sci, combinata nordica, snowboard, biathlon, ...La sfida fra le due big è uno dei tre anticipi del sabato. Le altre due partite saranno Conegliano-Vallefoglia e Busto-Perugia. Quattro match in programma domenica ...