Rugby | Challenge Cup 2023 | Benetton Treviso eccezionale | battuto 35-32 lo Stade Français

(Di sabato 21 gennaio 2023) Tre successi nelle ultime tre partite diCup, in generale sei vittorie consecutive per undavvero scatenato. Periodo magico per i Leoni che oggi si sono imposti alla grande nella quarta giornata della competizione continentale per 35-32 sui transalpini dello. Partita molto emozionante che ha visto addirittura nove mete segnate e la squadra di casa costretta ad inseguire per lunghi tratti. Fondamentale Bellini con due mete nella prima frazione, che vanno a sommarsi a quella di Smith, poi Menoncello ha trovato la marcatura nella ripresa. La squadra tricolore è così al secondo posto nel gruppo B, a quota 15 punti.35-32...

OnRugby

Ultimo turno della Pool B diCup del Benetton. Domani, sabato 21 gennaio alle ore 16.15, a Monigo i Leoni aspettano lo Stade Francais Paris per il quarto round di coppa. Dopo le prime tre partite i biancoverdi ...TREVISO - Ultimo turno della Pool B diCup del Benetton. Domani, sabato 21 gennaio alle ore 16.15, a Monigo i Leoni aspettano lo Stade Francais Paris per il quarto round di coppa. Dopo le prime tre partite i biancoverdi ... Rugby - Challenge Cup, la preview di Benetton-Stade Français Tre successi nelle ultime tre partite di Challenge Cup, in generale sei vittorie consecutive per un Benetton Treviso davvero scatenato. Periodo magico per i Leoni che oggi si sono imposti alla grande ...Nuova impresa dei Leoni che sconfiggono 35-32 la squadra di Parigi e si qualificano agli ottavi di Challenge Cup come testa di serie ...