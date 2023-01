Rugby a 7 | World Series Hamilton 2023 | completata la fase a gironi sia per gli uomini che per le donne

(Di sabato 21 gennaio 2023) Si è appena conclusa ad, in Nuova Zelanda, la prima giornata della tappa maschile e femminile delledia 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Parigi 2024 sia per gliche per le. TORNEO MASCHILE Risultati dellaSudafrica 7s 34 – 5 Canada 7s Argentina 7s 20 – 5 Spagna 7s Fiji 7s 26 – 10 Francia 7s Uruguay 7s 12 – 14 Irlanda 7s Samoa 7s 31 – 5 Kenya 7s USA 7s 40 – 12 Giappone 7s Nuova Zelanda 7s 45 – 0 Tonga 7s Gran Bretagna 7s 14 – 28 Australia 7s Argentina 7s 29 – 14 Canada 7s Sudafrica 7s 19 – 12 Spagna 7s Fiji 7s 21 – 7 Kenya 7s Uruguay 7s 19 – 24 Giappone 7s Samoa 7s 10 – 21 Francia 7s Gran Bretagna 7s 21 – 26 Tonga 7s USA 7s 14 – 14 Irlanda 7s Nuova ...

