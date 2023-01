Ruba gioielli e 10mila euro a una coppia di novantenni | colf denunciata - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

E' accaduto a Montevarchi dove i carabinieri sono riusciti a risalire alla collaboratrice domestica anche grazie alle aimmagini delle telecamere di ...Prima i, poi le banconote, scomparsi misteriosamente di settimana in settimana in casa. A derubare l'anziana coppia, vittima dei furti, era la collaboratrice domestica da tempo in servizio nella loro ... Ruba gioielli e 10mila euro a una coppia di novantenni: colf denunciata E' accaduto a Montevarchi dove i carabinieri sono riusciti a risalire alla collaboratrice domestica anche grazie alle aimmagini delle telecamere di videosorveglianza ...Prima i gioielli, poi le banconote, scomparsi misteriosamente di settimana in settimana in casa. A derubare l'anziana coppia, vittima dei furti, era la ...