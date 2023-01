Rotary Club Benevento | tornano le “Domeniche della Salute”

Leggi su ildenaro

(Di sabato 21 gennaio 2023) Domani, dalle ore 10 alle ore 13, vicino ai giardiniPrefettura, lungo Corso Garibaldi a, torna l’appuntamento con le, organizzate daldi, quest’anno presieduto dalla professoressa Rossella Del Prete. L’evento è in sinergia con la Croce Rossa Italiana, che mette a disposizione dei volontari medici rotariani e non solo, un camper per le visite specialistiche. Il neurologo Antonio Renna si occuperà de “L’ecodoppler dei tronchi sovraortici nella prevenzione del rischio cardiovascolare”. L’ictus e l’ischemia, due gravi patologie causate dall’ostruzione delle arterie, si possono in molti casi prevenire tramite un esame non invasivo e indolore, l’ecocolordoppler dei vasi del collo. E’ importante, ...