Romagnoli | “Ho sempre voluto tornare alla Lazio Ora voglio vincere qui”

Leggi su sportface

(Di sabato 21 gennaio 2023) “È bello per una persona giocare per la propria squadra del cuore ed essere a casa”. Queste le parole di Alessio, che a Dazn ha raccontato l’importanza dellaper lui, a poche ore dal ritorno in campo contro il Milan, di cui è stato capitano: “Però io penso che la scelta più forte, più importante, sia quella di trovare un progetto serio, una squadra forte e un mister forte, perché iocon la. È bello essere qui, ma iocon la mia squadra del cuore, per me è la cosa fondamentale. Io hoavuto l’idea di voler. Non volevo farlo troppo tardi, ma in un’età in cui mi sentivo ancora bene, in cui potessi dare il meglio di me stesso. Avevo altre buone offerte sul mercato, però c’è ...