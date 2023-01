Roma | Zaniolo vuole andare via ma non ci sono offerte | le ultime

(Di sabato 21 gennaio 2023) Un nodo da sciogliere in fretta. Situazione difficile, complicata, che si sta rivelando una bella matassa davelocemente a sbrogliare. Si respira aria viziata in casa: la questione legata alla cessione di Nicolòva risolta il più presto possibile. I capitolini e l’ex giocatore dell’Interoramai in rotta di collisione, complice anche le recenti scelte del n22 giallorosso, che avrebbe, di sua spontanea volontà, disertato la convocazione per la partita di campionato contro lo Spezia. La società, a detta del quotidiano capitolino Ilnista, sarebbe rimasta spiazzata e basita davanti al comportamento tutt’altro che professionale adottato da. La cessione è oramai inevitabile, ma è tutt’altro che scontata. Nicolò...

E laè alle prese col caso, altro giocatore adesso 'a rischio'. Nel frattempo, tiene sempre banco, in casa Milan, la questione del rinnovo di Leao. Seguite su Calciomercato.it tutti gli ...Separato in casa, Nicolònon è partito per la sfida contro lo Spezia perché vuole lasciare laSeparato in casa, Nicolònon è partito per la sfida contro lo Spezia perché vuole lasciare la. Valigie pronte ma con direzione ancora sconosciuta. La società attende le offerte, ...La cessione del 22 e il relativo incasso potrebbe portare i giallorossi a concedere ai granata il diritto di riscatto per l’uzbeko Zaniolo ha rotto con la Roma. Ha chiesto di non essere convocato per ...Il derby londinese tra Spurs e Hammers, i tedeschi più defilati. Ma ci sono i nodi del prezzo e della formula. Senza l'obbligo di riscatto rimarrà ...