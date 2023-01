Roma | studenti in piazza a un anno dalla morte di Lorenzo Parelli | L’alternanza scuola lavoro così com’è va abolita”

(Di sabato 21 gennaio 2023) A undi, lodi 18 anni che il 21 gennaio del 2022 perse la vita per un incidente in una azienda in provincia di Udine, mentre svolgeva uno stage previsto dal, la Rete degliMedi del Lazio e la Fiom Cgile Lazio sono scesi incon un presidio ai piedi del Ministero dell’Istruzione per chiedere la fine dei PCTO, i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. “per come è adesso va– ha dichiarato Michele Sicca, della Rete degliMedi del Lazio – un rapporto ...

Corriere Roma

Oggi 21 gennaio la Rete degli studenti del Lazio e la Fiom di Roma e del Lazio sono tornati sotto il ministero dell'Istruzione, in occasione dell'anniversario della morte di Lorenzo Parelli. Il sindacato studentesco e il sindacato ...