Roma | spara contro la ex fuori dal ristorante | arrestati ex compagno ed un complice

Salva sia la vittima del tentato femmiicidio, 40 anni, che un suo cognato che era con lei: il proiettile ha danneggiato la vetrata del locale. Il killer si era nascosto in un armadio in ...Il 38enne, già arrestato nel 2021 per maltrattamenti all'ex e per aver danneggiato l'auto del cognato di lei, è stato fermato e per lui i magistrati del pool antiviolenza della Procura dihanno ... Roma, spara alla moglie a Ponte Milvio: bloccato dalla polizia Tragedia sfiorata a Ponte Milvio dove nella notte tra il 19 e il 20 gennaio un uomo di 38 anni, di origine albanese, ha sparato contro l'ex moglie quando l'ha vista fuori da un locale ...Salva sia la vittima del tentato femmiicidio, 40 anni, che un suo cognato che era con lei: il proiettile ha danneggiato la vetrata del locale. Il killer si era nascosto in un armadio in casa ...