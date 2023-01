Roma Spara all’ex moglie in strada e fugge via | la Polizia lo trova in casa nascosto nell’armadio

(Di sabato 21 gennaio 2023)– A pochi giorni dal femminicidio di Martina Scialdone, un’altra donna è stata aggredita a colpi di pistola d. E’ quanto avvenuto nella notte tra il 19 e il 20 gennaio sempre a, ma nell’area nord della Capitale. I fatti: intorno alle 2 di notte del 20 gennaio, al numero 112 è arrivata la telefonata di una ragazza che chiedeva disperatamente aiuto da via Riano, a poca distanza da Ponte Milvio. Le pattuglie delladi Stato in pochi istanti hanno raggiunto la donna che era lì con il cognato. I due hanno raccontato ai poliziotti della sezione Volanti e dei distretti/commissariati Ponte Milvio, Primavalle e Villa Glori che, poco prima, uscendo da uno dei locali di via Flaminia, hannoto l’ex marito di lei insieme ad un altro ragazzo. Da quell’incontro è scaturita una lite al ...

