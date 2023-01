Roma | spara alla ex moglie fuori da un ristorante | lei si salva per miracolo Un altro caso come Martina Scialdone

RomaToday

Un altro caso analogo a quello di Martina Scialdone , l'avvocatessa uccisa dall'ex Costantino Bonaiuti, fuori ad un locale nella zona dell'Appio Tuscolano: sempre a, ma stavolta per fortuna non si è conclusa con un omicidio, anche se poco ci è mancato. Un uomo ha tentato di uccidere la ex moglie sparandole in strada, a due passi da un ristorante non lontano ...Il tentato omicidio anord, a sette giorni esatti di distanza dall'assassinio di Martina, uccisa davanti al fratello in via Amelia.all'ex moglie dopo una lite I fatti sono accaduti la ... Litiga con l'ex moglie e le spara un colpo di pistola Un altro caso analogo a quello di Martina Scialdone, l'avvocatessa uccisa dall'ex Costantino Bonaiuti, fuori ad un locale nella zona dell'Appio Tuscolano: sempre a Roma, ...Un uomo di 38 anni e origini albanesi è stato arrestato a Roma per aver sparato contro la ex moglie, rimasta fortunatamente illesa. E' successo la sera di ...