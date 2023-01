Roma | sirene inglesi per Vina

Mondoprimavera

Poi ledi mercato e la gara con la Fiorentina. In questo caso, infatti, non è sceso in campo ... che ha fatto scattare l'allarme in casa. Su Zaniolo c'è il Tottenham Laha ricevuto ...L'esterno dellaè al centro di una trattativa per la cessione già nel mercato di gennaio, sono ... Zaniolo, ledalla premier Intanto, José ha scelto di annullare la conferenza stampa pre - ... Roma, sirene dalla Serie B per Faticanti: le ultime Siamo ormai entrati nel vivo del calciomercato invernale e vanno ultimandosi gli ultimi affari programmati dalle società per rinforzare (o ...La squadra inglese è interessata al prestito: la situazione Sirene dalla Premier League per un difensore della Roma. Secondo il Daily Mail, Matias Viña è finito nel mirino del Bournemouth. Il club ing ...