Roma | riti esoterici dietro la morte di madre e figlia | si cerca un santone | ex convivente

(Di sabato 21 gennaio 2023) Il nome dell'uomo figura anche sul citofono della'abitazione di via Salvatori.. Era compagno della 54enne Luana Costantini, che viveva con la, trovata ...

Repubblica Roma

Il nome dell'uomo figura anche sul citofono della'abitazione di via Salvatori.. Era compagno della 54enne Luana Costantini, che viveva con la madre, trovata ...Candelotti, tuniche, messaggi satanici e tavole perspiritici. Quando il 19 gennaio la polizia è intervenuta nell'appartamento di via Giulio Salvatori, nella zona di Monte Mario a, si è trovata di fronte una grande varietà di cianfrusaglie e ... Riti esoterici e cocaina nella notte di Halloween: "Così sono morte Luana Costantini e sua madre" (Adnkronos) - Sono 618 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 21 gennaio 2023 nel Lazio, secondo i dati Covid dell'ultimo bollettino della Regione.Sono 618 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore. Quattro le persone decedute, ventinove i pazienti gravi in terapia intensiva. Sono 618 i nuovi casi positivi al ...