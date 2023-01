Roma | l’ombra del satanismo sulla morte di due donne a Monte Mario

Leggi su 361magazine

(Di sabato 21 gennaio 2023)deldi due, madre e figlia, a. In corso le indagini per chiarire la vicenda Due, una madre e una figlia, Elena Bruselles di 83 anni e Luana Costantini di 54, sono state trovate prive di vita nella loro abitazione nel quartieredi. A trovare i corpi senza vita dellesono stati i vigili del fuoco, dopo la segnalazione del figlio dell’anziana donna, che non riusciva a mettersi in contatto con la madre e la sorella. Dalle prime indiscrezioni è emerso che la donna anziana sarebbe morta prima di Natale e sarebbe stata trovata mummificata, mentre la figlia sarebbe morta da meno di una ...