Roma | Deulofeu il favorito per il dopo Zaniolo

(Di sabato 21 gennaio 2023) Gerardsarebbe il profilo preferito per sostituire il partente Nicolò. Lasta pensando ad un’offerta Il trasferimento disembra ormai una cosa che avverrà di sicuro, con lache dovrà acquistare qualcun’altro al posto suo. Il primo profilo papabile per i giallorossi è Gerard, calciatore già trattato nelle scorse L'articolo

la Repubblica

In queste ore sono tornati alla ribalta rumors che danno lapronta a prenderedopo la cessione di Nicolò Zaniolo. Stando a quanto appreso da CM. IT, al momento non risulta esserci una ...Stando a quanto riportato da 'Repubblica', laavrebbe già individuato l'erede di Zaniolo, ovvero Gerarddell'Udinese, per il quale l'assalto potrebbe arrivare una volta trovata una ... Roma, è Deulofeu il sostituto di Zaniolo Roma, Tiago Pinto ha individuato il sostituto di Nicolò Zaniolo, che nelle ultime 48 ore ha letteralmente rotto il proprio rapporto col club capitolino. L'esterno destro italiano a breve vestirà la ma ...Gerard Deulofeu è l'ultima idea nata in casa Roma in caso di un eventuale cessione di Nicolò Zaniolo. Questo è ...