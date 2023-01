Roma | beccati due minorenni di notte a rovistare nella scuola | nei guai per furto aggravato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 21 gennaio 2023). Si erano introdotti diall’interno di un istituto scolastico, forse per portare via qualche oggetto al suo interno. Per loro sfortuna, però, il sistema di allarme li ha incastrati, inviando la segnalazione di effrazione alle centrali operative che si sono subito allertate, giungendo rapidamente sul posto segnalato. Quando i militari sono arrivati sul posto, si sono ritrovati davanti due minori, di 14 anni, che stavano proprio in quel momento scappando via dall’istituto. I due ragazzini, infatti, avevano sentito le volanti arrivare e presi dal panico avevano fatto di tutto per abbandonare seduta state il perimetro dell’edificio scolastico nel vano tentativo di sfuggire ai Carabinieri. Tutto inutile, perché sono stati colti in flagrante e fermati. L’Istituto in questione è quello che si trova a Monte Mario Alto,, ...