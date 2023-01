Roma | assemblea nazionale costituente per il nuovo Partito Democratico | segui la diretta

Federvolley

" "L'nazionale costituente approva il Manifesto per il Nuovo Pd "Italia 2030. Il Manifesto è la base politica della nascita del Nuovo Pd e l'invita circoli e aderenti a una ...Si svolge oggi, sabato 21 gennaio, all'Auditorium Antonianum in Viale Manzoni 1 a, l'nazionale costituente del Pd. "Fra i punti all'ordine del giorno l'approvazione del Regolamento per il Congresso, la presentazione dei lavori del Comitato costituente e la ... Nel week end a Roma la 46esima Assemblea Straordinaria (Agenzia Vista) Roma, 21 gennaio 2023 Enrico Letta chiede un minuto di silenzio per onorare le vittime del regime iraniano durante l'assemblea costituente del Partito Democratico. / Youtube Pd Fonte ...Roma, 21 gen (Adnkronos ... E’ stata la presidente della commissione congresso Silvia Roggiani a illustrare all’Assemblea dem i cambiamenti che con il voto del ‘parlamentino’ dem vengono formalizzati.