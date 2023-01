Roberta Metsola | “Subito i Leopard 2 a Kiev | oppure sarà l’Europa a perdere”

(Di sabato 21 gennaio 2023) La presidente del Parlamento Ue: «Se non sosteniamo Zelensky facciamo il gioco di Putin. La Russia non si è mai fermata in passato, il nostro compito oggi è salvare vite umane»

Corriere della Sera

... gas, Ucraina e migranti nei colloqui a Bruxelles Ieri gli incontri con la presidente dell'Europarlamento, con la presidente della Commissione Ue Ursula von der... Superprofitti sul ...Nell'ultima giornata del World Economic Forum di Davos, in un'intervista a Sky TG24, presidente del Parlamento europeo, ha affrontato tutti i temi caldi partendo dalla guerra in Ucraina fino allo scandalo del Qatargate e della crisi dell'istituzione comunitaria. 'Il ... Roberta Metsola: «Sul Qatargate ci sono state falle e abusi. Ecco come interverrò» Roberta Metsola è intervenuta sulla vicenda Qatargate e ha spiegato come interverrà su determinate questioni politiche.La commissione sul Covid dell’Europarlamento ha chiesto di escludere Pfizer dal Registro dei lobbisti ammessi a Strasburgo e a Bruxelles, dopo che il suo presidente, Albert Bourla, ha rifiutato due ri ...