Robert Pattinson rivela l’attacco di panico più grande della sua vita

(Di sabato 21 gennaio 2023)ha affrontato una delle sue paure più profonde: il ballo davanti alla telecamera in uno spot per il profumo Homme di Dior. Dopo aver girato la pubblicità ha però avutodipiùsua” quando è sceso in pista a una festa poche settimane dopo: “Pensavo di aver spezzato la mia maledizione quando ho girato quella scena“, ha dettoalla rivista ES in una recente storia di copertina. “Ma poi sono andato a una festa qualche settimana dopo – pensando di essere come Billy Elliot – e appena ho fatto un passo sulla pista da ballo ho avuto uno dei più grandi attacchi dimia“.ha continuato l’intervista per ES: ...

Separato dalle sagome scure di una folla movimentata,balla da solo sotto i riflettori. Per la pubblicità del profumo Dior Homme la star di Twilight e di The Batman , che in passato aveva dichiarato di provare disagio nell'essere al ...Taylor Lautner si è unito ae Kristen Stewart nel cast principale. "Taylor ha ricevuto molte attenzioni a quell età, e non lo biasimo per questo, ma non so se ero del tutto pronto ... Robert Pattinson, l'attore svela l'assurda dieta che ha dovuto seguire per avere il suo fisico. Ma non provateci a casa! Robert Pattinson critica gli standard di bellezza a Hollywood e la pressione esercitata sul set affinché gli attori mantengano sempre un certo fisico.L'attore Robert Pattinson è stato la star della sfilata di Dior: ha catalizzato tutti gli sguardi con una giacca in pelliccia e una gonna in ...