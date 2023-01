Ritirato un lotto di farmaco per lo stomaco | qual è e quali sono i rischi

Socialfarma - il portale web della farmacia

Farmaci introvabili, il piano del ministero per evitare ricette che prescrivono terapie non disponibili IlLe specifiche specifiche del farmaco sono ildi Omeprazole LC63278, con ...Se avete acquistato una confezione del, la raccomandazione delle autorità sanitarie è di non consumarne il contenuto per la " possibile presenza di Triciclazolo oltre il limite di ... Ritirato lotto Vitamina C Bayer. Bloccata la vendita - SOCIALFARMA In Spagna è stato ritirato un lotto di un popolare farmaco per lo stomaco. L'Agenzia spagnola per i medicinali e i prodotti sanitari (AEMPS), sotto il Ministero della Salute, ...L'Agenzia spagnola per i medicinali e i prodotti sanitari (AEMPS), sotto il Ministero della Salute, ha chiesto il ritiro di un lotto del più popolare protettore dello ...