Riti esoterici e l' ex fidanzato sciamano | è giallo su madre e figlia morte in casa

Repubblica Roma

Come riportano testate quali RomaToday e Repubblica, fra le altre, potrebbe esservi l'ombra die occultismo dietro a questa macabra vicenda. Nella casa di via Giulio Salvatori c'erano ...'Tutto è cambiato la notte di Halloween, dopo un rito di evocazione', racconta un amico della donna più giovane che condivideva con lei la passione per ... Riti esoterici e cocaina nella notte di Halloween: "Così sono morte Luana Costantini e sua madre" È stato rintracciato a Lecce l'ex fidanzato di Luana Costantini, la donna di 54 anni trovata morta in un appartamento di Monte Mario a Roma assieme alla madre, Elena Bruselles, ...È stato rintracciato a Lecce l'ex fidanzato di Luana Costantini, la donna di 54 anni trovata morta in un appartamento di Monte Mario a Roma assieme alla madre, Elena Bruselles, ...