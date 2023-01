Rissa per bimbo conteso | la polizia denuncia sette persone nel Casertano

(Di sabato 21 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLadi Stato hato per, danneggiamento e lesioni gravissimeappartenenti a due nuclei familiari che il 24 dicembre scorso si sono affrontati all’esterno di un bar di Capodrise (Caserta) a colpi di calci e pugni e lanciandosi tavolini, sedie e bicchieri. Alla base della maxi-– è emerso dalle indagini del Commissariato di Marcianise – la delicata situazione di affidamento di undi 14 mesi nato dalla relazione tra due 16enni facenti parte delle due famiglie. I due minori si sono lasciati ma le famiglie di appartenenza pretendono l’affidamento esclusivo del, e già da tempo hanno avviato una battaglia legale. Ma il giorno della Vigilia di Natale la “sfida” si è trasferita per ...

La Repubblica

La pericolosità sociale manifestata a vario titolo dai diversi autori della, che sembrerebbe ... hanno comportato uno stato di grave disordine e pregiudiziol'ordine e la sicurezza pubblica. ...Ne è scaturita unacon 4 coltellate chefortuna non hanno procurato lesioni gravi (la coltellata più grave è arrivata vicino a un polmone), con il 41enne già dimesso dall'ospedale dopo il ... Rissa per bimbo conteso, denunciate sette persone nel Casertano La Polizia di Stato ha denunciato per rissa, danneggiamento e lesioni gravissime sette persone appartenenti a due nuclei familiari che il 24 dicembre scorso si sono affrontati all'esterno di un bar di ...Tutto era nato da un'errata manovra del conducente di un auto. Il ferito più grave era stato portato in elisoccorso al Policlinico di Messina ...