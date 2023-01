Rinnovabili | gli italiani hanno capito | ormai siamo davanti a una rivoluzione energetica

(Di sabato 21 gennaio 2023) E’ passata abbastanza inosservata un’indagine Ipsos su come glipercepiscono le tecnologie energetiche. La trovate a questo link. Vale la pena di scorrere i risultati, perché si scoprono molte tendenze interessanti. Nonostante la denigrazione delleche si legge comunemente sui media, glisembrano averbene molte cose. Per prima cosa, notiamo come la pandemia, ovvero il Covid, sia scesa all’ottavo posto nelle preoccupazioni degli. Correttamente, glisi preoccupano molto di più della guerra, della salute in generale, e di cose come la discriminazione e le diseguaglianze sociali. Persino il cambiamento climatico, che ultimamente sembrava essere scomparso dall’orizzonte mediatico, rimane al quinto posto ...

