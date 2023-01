Riflessologia plantare | cos' è e quali sono i suoi benefici

La Gazzetta dello Sport

Natura, neve, yoga, aria pulita, alimentazione salutare, Km 0, il camminare, la, le frequenze della Linea del Drago: ecco un bel mix che ti regalerà un benessere duraturo. Puoi ...Alimentazione salutare, Km 0, yoga, attività in Natura, Luna nuova,detox, le frequenze della Linea del Drago sono un bel mix che ti regalerà un benessere duraturo. Puoi ... Riflessologia plantare: come ottenere benefici per tutto il corpo partendo dai piedi E' morta a causa di un malore la speaker radiofonica Lucia Campoli. Originaria di Veroli, in provincia di Frosinone, in radio da quando era bambina, oltre a essere voce di ...“Naturopata, insegnante di riflessologia plantare e counselor. Amo fare la speaker radiofonica, amo gli animali, amo la vita… mi amo!”: era questa la descrizione che dava di sé – su Twitter – Lucia Ca ...