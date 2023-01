“Ricordati di vivere il primo battito” | il brano di Lorenzo Jovanotti VIDEO

(Di sabato 21 gennaio 2023)di(il) è il nuovo singolo estratto da Il Disco del sole di(Capitol Records Italy), da oggi in radio, con lo specialeclip su Vevo/YouTube con la regia di Giacomo Triglia. Scritto e prodotto dacon Riccardo Onori è un inno alla vita, una ballata carica di emotività in pieno stile Jova, una sequenza di situazioni quotidiane e di metafore che danno alun carattere unico.ha voluto accompagnare ilcon le immagini inedite girate poche settimane fa in occasione del viaggio in Niger, invitato speciale del Festival de L’Aïr. Attraverso lo sguardo di Giacomo Triglia (che ha già collaborato conper Alla ...

