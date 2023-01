Ricetta Arista Di Maiale

Leggi su 20migliori

(Di sabato 21 gennaio 2023) Ingredienti L’diè un piatto classico della cucina italiana e i suoi ingredienti sono semplici ma di grande qualità. Per preparare l’di, avrai bisogno di una fetta di lonza didi circa 1,2 kg, una cipolla, un cucchiaio di olio extravergine di oliva, un cucchiaio di senape di Digione, un cucchiaio di prezzemolo tritato, un cucchiaio di timo, sale e pepe. Preparazione Inizia con la preparazione della carne. Prendi una fetta di lonza didi circa 1,2 kg e mettila in una teglia da forno. Condisci con sale e pepe e spennella con l’olio extravergine di oliva. Metti la teglia nel forno preriscaldato a 180°C e cuoci per circa 40 minuti. Nel frattempo, prepara la salsa. In una ciotola, mescola la senape di Digione, il prezzemolo tritato, il timo, un ...