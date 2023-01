Rho | nasce «la scuola di principesse» | i corsi di bon ton | trucco e portamento sui tacchi scatenano le polemiche

(Di sabato 21 gennaio 2023)ladi, il primo corso in Italia per diventare reginette in erba. L’annuncio si è diffuso sui social, grazie alla condivisione di una locandina che in poco tempo ha attirato l’attenzione degli utenti. Dal manifesto è possibile apprendere che le lezioni si terranno a Rho a partire da aprile, ogni mercoledì dalle 17 alle 17.45. Avranno una durata complessiva di tre mesi, dopo i quali sarà possibile ottenere un «attestato» che certifichi l’avvenuta incoronazione. Saranno tenute da una misteriosa precettrice che si firma: «Miss G.». Il programma prevedebase di galateo, bon ton, dizione,e acconciatura. E anche dinella camminata con i: una scelta curiosa, considerato che il pacchetto è destinato a «clienti» under 9. ...

Open

la scuola di principesse, il primo corso in Italia per diventare reginette in erba. L'annuncio ... Dal manifesto è possibile apprendere che le lezioni si terranno aa partire da aprile, ogni ......Oblati è stata concelebrata una messa dal Superiore padre Patrizio Garascia e dal Prevosto di... occorre un surplus di attenzione e di umanità che non è dovuto per contratto madal cuore. ... Rho, nasce «la scuola di principesse»: i corsi di bon ton, trucco e ... La cerimonia si è svolta nella giornata di venerdì 20 gennaio al comando Nicolò Savarino di Corso Europa Non solo controllo stradale e salvaguardia delle vite umane, ma anche azioni di polizia giudizi ...La centrale termica attiva da febbraio. È il più grande degli interventi di efficientamento energetico previsti anche per altri 142 istituti ...