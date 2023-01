Retroscena | Lagarde banchiera in ostaggio | chi vuole l' Italia morta

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 21 gennaio 2023) Ormai Christinenon fa nemmeno in tempo ad aprire bocca che i mercati sprofondano. È successo di nuovo ieri, quando Christine, ospite del World Economic Forum a Davos, si è lasciata sfuggire poche frasi che hanno terremotato le borse di mezza Europa. «L'inflazione è troppo alta e siamo determinati a riportarla al 2% in modo tempestivo e a varare tutte le misure che dobbiamo usare per farlo». Tradotto: i tassi dovranno continuare ad aumentare. Subito dopo le sue parole sui principali listini europei si sono scatenate le vendite che li hanno portati a chiudere in rosso: Francoforte ha perso l'1,72%, Parigi l'1,86% e Milano l'1,75%. Tuttavia, le dichiarazioni dinon hanno sortito quasi alcun effetto sullo spread. Dopo le tensioni iniziali che lo hanno portato a quota 177, il differenziale tra Btp e Bund ...