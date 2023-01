Renee Dupree | ”Goldberg era dannatamente pericoloso nel ring”

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 21 gennaio 2023) Recentemente, durante l’ultimo episodio del podcast intitolato Cafe de Rene, l’ex superstar WWEha parlato del lavoro svolto dadurante in suoi primi anni nel mondo del pro wrestling.ha dichiarato chefossesul, soprattutto durante il suo primo periodo in WWE nel 2004. “Per quanto riguarda il talento,, si, erasul. Ma non era lì da molto tempo. Non faceva nemmeno gli house show, cavoli. Penso abbia fatto in tutto uno o due house show durante tutta la sua permanenza. Se riesci a trovare l’occasione, sfruttala. Buon per te.“ L’Hall of Famer della WWE Bret Hart per molti anni si è dichiarato molto ...