Reggina-Ternana | Serie B | probabili formazioni e diretta tv

(Di sabato 21 gennaio 2023) La ventunesima giornata diB si è aperta con la sorprendente vittoria del Palermo ai danni del Bari e si appresta a continuare con le partite odierne. Tra queste spicca, che andrà in scena alle ore 14:00 allo stadio Granillo. Un match tra dueche puntano in alto in classifica. Gli uomini di Inzaghi occupano la seconda posizione con 36 punti, gli stessi del Genoa, ed è lanciata all’inseguimento del Frosinone capolista. Dall’altra parte, gli ospiti, guidati da Andreazzoli, cercano punti preziosi per risalire la china dopo un periodo altalenante. La squadra umbra, infatti, staziona attualmente in settima posizione e ha gli stessi punti del Pisa e del Sudtirol, ovvero 29. Una vittoria potrebbe quindi garantire alle Fere un bel balzo in avanti, che gli consentirebbe di portarsi a -2 dal ...

Calcio Fere

...00 SC Cambuur - Sparta Rotterdam 21:00 RKC Waalwijk - Go Ahead Eagles CALCIO - SERIE B 14:00 Benevento - Genoa 14:00 Como - Pisa 14:00 Modena - Cosenza 14:00 Parma - Perugia 14:00...Senza Menez e con Santander non al meglio della condizione, mister Inzaghi ha già anticipato che in attacco sarà Gori a sostituire il francese squalificato. Per il resto non ha dato alcuna indicazione,... Reggina-Ternana, il probabile undici rossoverde La partita Reggina – Ternana di Sabato 21 gennaio 2023 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la ventesima giornata del campion ...Filippo Inzaghi, tecnico della Reggina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Ternana: "La squadra sta bene, la partita contro la SPAL é archiviata, ...