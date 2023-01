Redditi parlamentari | Meloni denuncia 160 000 euro Ma non percepirà compensi da Palazzo Chigi

(Di sabato 21 gennaio 2023) Il premier ha dichiarato di non percepire alcun compenso dalla presidenza del Consiglio, in base al divieto di cumulo con l'indennità spettante aiL'articolo proviene da Firenze Post.

Il Sole 24 ORE

...Meloni secondo il modello 730 consegnato nel 2022 all'Agenzia delle Entrate e relativo ai... in base al divieto di cumulo con l'indennità spettante ai' ai sensi dell'articolo 3 del ...dei: la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha guadagnato nel 2021 160mila euro, di cui 98mila euro L'articolodei: Meloni guadagna 160mila euro, più di ... I redditi dei deputati: dagli oltre 2,1 milioni di euro di Rossello, ex avvocato di Berlusconi ai ... Poco più di 150mila euro. Per l'esattezza, 151mila 915 euro. A tanto ammonta l'imponibile dichiarato al fisco dal premier Giorgia Meloni secondo il modello 730 consegnato nel ...Nel dettaglio, a fronte di questo imponibile, il reddito complessivo è di 160 mila 706 euro ... in base al divieto di cumulo con l'indennità spettante ai parlamentari" ai sensi dell'articolo 3 del ...