Redditi dei politici | Meloni ‘dichiara’ 152mila euro

(Di sabato 21 gennaio 2023) ROMA – Poco più di 150mila. Per l’esattezza, 151.915. A tanto ammonta l’imponibile dichiarato al fisco dalla premier Giorgiasecondo il modello 730 consegnato nel 2022 all’Agenzia delle Entrate e relativo aipercepiti nel 2021, pubblicato online sul sito del governo. Nel dettaglio, a fronte di questo imponibile, il reddito complessivo è di 160.706. Secondo quanto riportato nella ‘dichiarazione della situazione patrimoniale 2022’, la leader di via della Scrofa è proprietaria di un solo fabbricato, a Roma, ovvero l’appartamento dove vive con la famiglia, il compagno Andrea Giambruno e la figlia Ginevra, tant’è che nella voce ‘annotazioni’ c’è scritto ‘abitazione’. Non possiede nessun altro bene immobile. Niente titoli azionari, obbligazionari o partecipazioni societarie. ...

Redditi dei politici, Giorgia Meloni dichiarava 152 mila euro nel 2021: ma da parlamentare rinuncia all'indennità da premier La premier Giorgia Meloni nel 2021 ha guadagnato 151.915 euro. A tanto ammonta l'imponibile dichiarato al fisco, stando al modello 730 consegnato nel 2022 all'Agenzia delle entrate e pubblicato sul si ...Il partito di Meloni gestirà 426mila euro in più nelle proprie casse rispetto allo scorso anno, il Pd che torna a incassare una somma superiore a sette milioni di euro. Numeri amari per Matteo Salvini ...