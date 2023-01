QUOTIDIANO NAZIONALE

Esce 'Che cos'è il Cristianesimo' che raccoglie gli scritti inediti del periodo in cui era Papa emerito. 'Punito chi leggeva i miei testi, in vita non voglio pubblicare più ...... Josephè stato Papa per quasi otto anni con il nome di Benedetto XVI. Nel 2013 ha deciso di abdicare al soglio pontificio. Si è spento il 31 dicembre 2022 , all'età di 95 anni Le... Ratzinger, le sue verità in un libro postumo. Dall'odio contro di lui ai gay in seminario Esce 'Che cos'è il Cristianesimo' che raccoglie gli scritti inediti del periodo in cui era Papa emerito. "Punito chi leggeva i miei testi, in vita non voglio pubblicare più nulla" ...Si spegne una luce sulla terra. Si accende una stella nel cielo. San Giovanni Paolo II, che lo ha avuto per lunghi anni fedele collaboratore, ha spalancato le braccia e lo ha accolto sulla ...