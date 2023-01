Randy Levine al Milan | chi è il super consigliere di Cardinale che ha fatto grandi gli Yankees

(Di sabato 21 gennaio 2023)è ancora ao: guarda il suo rientro in albergo Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : ...

Milan News

Con l'ingresso nel Consiglio di amministrazione del Milan del presidente degli Yankees,, il board rossonero si arricchisce di una vera e propria istituzione dello sport a stelle e strisce a livello dirigenziale. L'ufficialità della nomina è arrivata anche attraverso le ...'Il Consiglio di Amministrazione del Milan, riunito il 17 gennaio scorso, ha approvato l'ingresso di, presidente dei New York Yankees, quale nuovo consigliere.è presidente ... Cardinale su Levine: "Sono entusiasta. Partnership di successo con gli Yankees per oltre due decenni" Con l’ingresso nel Consiglio di amministrazione del Milan del presidente degli Yankees, Randy Levine, il board rossonero si arricchisce di una vera e propria istituzione dello sport a stelle e strisce ...Il Milan ufficializza l'ingresso nel Consiglio di Amministrazione di Randy Levine, presidente dei New York Yankees ...