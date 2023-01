Rampage 20 01 23 L’incubo della JAS

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 21 gennaio 2023) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, come sempre siamo carichi per un nuovo episodio di. Quest’oggi ci ritroviamo in quel di Fresno e tra i match annunciati spicca il main event tra Action Andretti e Daniel Garcia, in caso di vittoria quest’ultimo prenderà il posto di Sammy Guevara al fianco di Chris Jericho nel tag team match di settimana prossima proprio contro Action Andretti e Ricky Starks. C’è molta curiosità anche per il confronto tra Eddie Kingston ed Ortiz dopo gli screzi avuti settimana scorsa. Ethan Page vs. ‘Jungle Boy’ Jack Perry (3 / 5) Ethan Page mette in seria difficoltà Jungle Boy, da segnalare i membriFirm a bordo ring che fungono da elemento di disturbo per Jack Perry. Ethan Page ha mandato varie frecciatine nei confronti di Matt Hardy imitando anche la sua Twist of Fate, tale manovra stava portando il ...