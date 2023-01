Rally di Montecarlo 2023 | Sebastien Ogier in testa | insegue Rovanpera FOTO

Leggi su sportface

(Di sabato 21 gennaio 2023)neldi, prima tappa del Mondiale, si prende la scena. Nella seconda giornata il francese della Toyota fa segnare il miglior tempo nello shakedown e nei primi due stage, nonché in quattro delle sei prove complessive. Niente da fare per il suo diretto inseguitore in classifica generale, Kalle Rovanperä, in ritardo di 36 secondi. Terzo nella generale Thierry Neuville su Hyundai, mentre al quarto posto c’è l’estone Ott Tanak. Sfortunato a causa di una foratura l’altro pilota di casa Toyota: Elfyn Evans, ventiduesimo nello stage e quinto nella generale. SportFace.