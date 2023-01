Quiz! Puoi nominare la formazione del Chelsea della partita contro il Liverpool nel 2005?

(Di sabato 21 gennaio 2023) Sito inglese: 11 giocatori indovinare – e nessun limite di tempo per questo. Ti piacciono i quiz sulla? Scopri di più qui. Ricordati di twittare i tuoi punteggi @FourFourTwo (si apre in una nuova scheda) e condividi con i tuoi amici. ORA PROVAladell’RB Lipsiail Bayern Monaco nel 2019? “Mourinho è ancora in fermento”, ha detto Luis Garcia QuattroQuattroDue nel 2017. “Dopo quella semifinale è venuto da me e mi ha augurato buona fortuna per la finale. Negherà sempre il mio gol, ma fossi in lui farei lo stesso”. Saremo onesti con te: 18 anni dopo, questo è il ricordo decisivosemifinale di ritorno di Champions League trae ...

Skuola.net

Fino al 31 gennaioaccedere al portale di Zètema per partecipare alla selezione ed iscriverti ... La commissione giudicatrice potrà attribuire fino a 50 punti per l'esame a, 30 per i titoli ...Test in modalità esame Quando sei sufficientemente pronto per ildi abilitazione VDS,usare la modalità esame per familiarizzare con il formato della prova e con la sua durata. In questa ... Test Humanitas 2023, due tentativi per entrare a Medicina o Medtec: puoi provare anche se sei in quarta superiore Se facessi parte del mondo delle principesse Disney, quale di loro saresti in base al tuo segno zodiacale. Scoprilo con questo quiz ...Se anche tu fossi un mago di Harry Potter, quale sarebbe l'incantesimo che useresti più spesso Per saperlo rispondi al quiz e condividi il risultato ...