“Qui parte lo stupro” | i video choc che hanno portato all’arresto di Mattia Lucarelli e del compagno di squadra

(Di sabato 21 gennaio 2023) “Se questa chiama la polizia c’inc… tutti”. Sarebbero alcune delle parole usate da uno dei due calciatori del Livorno arrestati con l’accusa di aver violentato una studentessa americana lo scorso marzo. Una frase che avrebbe detto il centrocampista 23enne Federico Apolloni in unripreso nell’appartamento del centro di Milano in cui si sarebbe consumata la violenza, a cui avrebbe presoanche ildi, figlio dell’ex centravanti del Livorno Cristiano. Nell’ordinanza della gip Sara Cipolla, vengono citate diverse espressioni usate dai giovani nel corso delle presunte violenze. “”Quilo”, si sentirebbe dire in uno deiagli atti dell’inchiesta, in cui uno dei cinque giovani ...