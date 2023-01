Queste trenta ossa rotte Le parole choc di Jeremy Renner

la Repubblica

... rivela di avere almenoossa rotte che però "diventeranno più forti di prima". "Gli ... "più di 30 ossa rotte si ripareranno e diventeranno più forti di prima" aggiunge l'attore, tornato a ...... finalmente rimpolpate dagli oltrecentimetri di nuovo manto bianco, caduti giovedì, una ... E conl'hanno poi avvicinata all'eliambulanza del 118, che l'aspettava riparata più in basso. Da ... Jeremy Renner: "Queste trenta ossa rotte diventeranno più forti di prima" Oltre 30 ossa rotte: ecco cosa è successo a Jeremy Renner a causa dell'incidente con lo spazzaneve. Le ultime news: "Torneranno più forti con la fisioterapia".Perché è stata punita solo una squadra su nove accusate, come si difende la Juventus e cosa succederà adesso Venerdì la Juventus è stata penalizzata di 15 punti in campionato come effetto della nuova ...