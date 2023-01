“Quarto matrimonio a 93 anni” Il sì del vip che ha fatto sognare il mondo nel giorno del suo compleanno

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 21 gennaio 2023) Notizia meravigliosa per Buzz Aldrin, che si è unito innelle scorse ore. Ad annunciare il lieto evento è stato lui stesso, che ha pubblicato due foto sul suo profilo Facebook ufficiale. Alla veneranda età di 93ha deciso di sposarsi per la quarta volta nella sua vita, provocando un’ondata di entusiasmo dei suoi seguaci. La sua figura resterà per sempre nella memoria collettiva di tutti e nei libri di storia, essendo stato artefice di uno dei gesti più importanti, che ha lasciato senza parola l’intera umanità. Buzz Aldrin, che ha celebrato anche sui social il suocon l’adorata moglie, è stato infatti il secondo uomo ad aver passeggiato sulla Luna nell’ormai lontano 1969. Grandissime emozioni per lui, che a quest’età ha lasciato ancora spazio all’amore. Nelle immagini lo si vede infatti molto felice di ...