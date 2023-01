Quanto guadagna Barbara d’Urso | stipendio e patrimonio

Leggi su comeguadagnareoggi

(Di sabato 21 gennaio 2023)? Stiamo parlando di una delle più famose conduttrici della televisione italiana. Impossibile non conoscerla. Con i programmi in Mediaset è entrata nelle case di tutti gli italiani. Può piacere oppure no, Barbarella è da sempre un volto principale di Canale 5. Per molti è ormai una persona familiare, soprattutto per coloro che amano seguire ogni giorno Pomeriggio Cinque. Di recente, laè anche finita al timone di un programma TV di Italia 1, ovvero La Pupa e Il Secchione. Ma quanti soldi porta a casa la famosa conduttrice di Mediaset? La sua lunga carriera le ha permesso di sicuro di ottenere unvasto e anche delle soddisfazioni lavorative e personali....